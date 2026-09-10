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Дровокол электрический Champion LSH5001H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дровокол электрический Champion LSH5001H

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Дровокол электрический Champion LSH5001H - фото 1
Дровокол электрический Champion LSH5001H - фото 2
Дровокол электрический Champion LSH5001H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дровокол
  • Дровокол электрический Champion LSH5001H - фото 1
  • Дровокол электрический Champion LSH5001H - фото 2
  • Дровокол электрический Champion LSH5001H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
25 420 руб.  32 488 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346706
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Дровокол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.51х0.29
Вес, кг.
53.4

Описание товара Дровокол электрический Champion LSH5001H

Дровокол CHAMPION LSH5001H широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 5 до 25 см и длиной до 52 см. Модель работает от электросети напряжением 220 В. Дровокол безопасен в применении и не требует особых пользовательских навыков.

Отзывы о товаре Дровокол электрический Champion LSH5001H




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Дровокол
Страна производитель
Китай
Описание
Дровокол CHAMPION LSH5001H широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 5 до 25 см и длиной до 52 см. Модель работает от электросети напряжением 220 В. Дровокол безопасен в применении и не требует особых пользовательских навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дровокол электрический Champion LSH5001H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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