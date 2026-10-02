Детектор Stayer Master Topelectro 45296
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Детекторы
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 346664
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
регулировка уровня чувствительности
Источники питания
батарейки
Особенности
звуковая индикация
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х2
Вес, г.
86
Описание товара Детектор Stayer Master Topelectro 45296
Оборудование STAYER создано на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя точность измерений и высокий результат.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Детекторы
Дополнительно
регулировка уровня чувствительности
Источники питания
батарейки
Особенности
звуковая индикация
Комплектация
прибор, элементы питания, инструкция, упаковка
Макс. глубина обнаружения, мм
50
Обнаруживаемые материалы
черные и цветные металлы, проводка
Страна производитель
Китай
Оборудование STAYER создано на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, инструмент обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы, гарантируя точность измерений и высокий результат.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Детектор Stayer Master Topelectro 45296 - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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