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Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л

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Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 1
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 2
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 3
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 4
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 5
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 6
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 7
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 8
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 9
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 10
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 11
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 12
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 13
Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 1
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 2
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 3
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 4
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 5
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 6
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 7
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 8
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 9
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 10
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 11
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 12
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 13
  • Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 160 руб.  12 059 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346551
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
87х46х46
Вес, кг.
4.7

Описание товара Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л

Вертикальный гидроаккумулятор ВПк 100 используется в системах автоматизированного водоснабжения совместно с поверхностными и погружными насосами.



Смотрите также: Насосные станции, Насосы

Отзывы о товаре Гидробак Джилекс ГА100ВП 100л




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Описание
Вертикальный гидроаккумулятор ВПк 100 используется в системах автоматизированного водоснабжения совместно с поверхностными и погружными насосами.


Смотрите также: Насосные станции, Насосы
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Доставка
Отзывы


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