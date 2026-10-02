Top.Mail.Ru
Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виброплита бензиновая
Тип двигателя
электрический
Мощность, л.с.
0
Эффективность работы, м2/час
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 390 руб. 
Начислим 599 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г
37 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Виброплита бензиновая
Габариты трамбовочной плиты, мм x мм
440x380
Глубина уплотнения, см
20
Производство
Китай
Тип двигателя
электрический
Мощность, л.с.
0
Эффективность работы, м2/час
450
Ширина, см
45.5
Высота, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х42
Вес, кг.
42

Описание товара Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г

Надежный электро двигатель обеспечивает эффективную работу. Прорезиненные рукоятки обеспечивают комфортную работу с инструментом. Металлическая рама защищает двигатель от случайных повреждений. Оптимальная центробежная сила для утрамбовки грунта и прочих сыпучих и мягких материалов. Электрическая виброплита ЗУБР проста в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков для управления. Машина работает от электрической сети напряжением 220 В, поэтому не производит вредных выхлопов.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Виброплита бензиновая
Габариты трамбовочной плиты, мм x мм
440x380
Глубина уплотнения, см
20
Производство
Китай
Тип двигателя
электрический
Мощность, л.с.
0
Эффективность работы, м2/час
450
Ширина, см
45.5
Высота, см
42
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный электро двигатель обеспечивает эффективную работу. Прорезиненные рукоятки обеспечивают комфортную работу с инструментом. Металлическая рама защищает двигатель от случайных повреждений. Оптимальная центробежная сила для утрамбовки грунта и прочих сыпучих и мягких материалов. Электрическая виброплита ЗУБР проста в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков для управления. Машина работает от электрической сети напряжением 220 В, поэтому не производит вредных выхлопов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Виброплита электрическая Зубр Профессионал ЗВПЭ-5 Г - стоимость товара 37390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...