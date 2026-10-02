Бур садовый ручной Росток 39492
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Садовые буры
Материал
сталь
Количество ножей
2
Диаметр, мм
150 мм, 200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%860 руб. 935 руб.
В наличии
Код товара: 346118
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
860 руб. -8%
935 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Садовые буры
Материал
сталь
Количество ножей
2
Диаметр, мм
150 мм, 200 мм
Глубина бурения, мм
1000
Длина, мм
1070
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.4х0.08
Вес, кг.
1
Описание товара Бур садовый ручной Росток 39492
Диаметр: 250 мм Используется для бурения цилиндрических отверстий, неглубоких скважин и т.д. на садово-огородных участках и строительных площадках при установке заборов, столбов и посадке деревьев.
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Бренд
Тип товара
Садовые буры
Материал
сталь
Количество ножей
2
Диаметр, мм
150 мм, 200 мм
Глубина бурения, мм
1000
Длина, мм
1070
Страна производитель
Россия
Диаметр: 250 мм Используется для бурения цилиндрических отверстий, неглубоких скважин и т.д. на садово-огородных участках и строительных площадках при установке заборов, столбов и посадке деревьев.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Бур садовый ручной Росток 39492 - данный товар вы можете купить по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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