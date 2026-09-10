Гидроаккумулятор Джилекс 24 ГП 24л 8бар 7027 синий
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Характеристики
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
горизонтальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%2 530 руб. 3 213 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345671
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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
горизонтальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х31х27
Вес, кг.
4.5
Описание товара Гидроаккумулятор Джилекс 24 ГП 24л 8бар 7027 синий
Гидроаккумулятор предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса. Снижает вероятность появления гидроудара в системе. При отключении напряжения в сети выдает накопленный запас воды. Корпус из высококачественной стали. Комбинированный фланец. Краска с защитой от ультрафиолетовых лучей. Воздушный клапан для контроля давления воздуха. Универсальная площадка для крепления насоса. Горизонтальная компоновка.
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Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
горизонтальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Гидроаккумулятор предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса. Снижает вероятность появления гидроудара в системе. При отключении напряжения в сети выдает накопленный запас воды. Корпус из высококачественной стали. Комбинированный фланец. Краска с защитой от ультрафиолетовых лучей. Воздушный клапан для контроля давления воздуха. Универсальная площадка для крепления насоса. Горизонтальная компоновка.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы
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