Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117
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Характеристики
Тип товара
Культиватор электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%12 570 руб. 18 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345558
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
48
Глубина вспахивания
до 23 см
Глубина культивирования
до 23 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность электрического двигателя
1500
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х49х37
Вес, кг.
14.5
Описание товара Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117
Электрический культиватор PATRIOT ELEKTRA 1500 460302117 - отличный вариант для садоводов и владельцев небольших участков. Двигатель 1500 Вт обеспечивает большую скорость вращения фрез. Вес культиватора всего 10.5 кг. Это позволяет справится с агрегатом даже новичку. Отсутствие выхлопных газов позволяет проводить работы в закрытых парниках.
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Теги товара: С червячным редуктором
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Бренд
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
48
Глубина вспахивания
до 23 см
Глубина культивирования
до 23 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность электрического двигателя
1500
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Электрический культиватор PATRIOT ELEKTRA 1500 460302117 - отличный вариант для садоводов и владельцев небольших участков. Двигатель 1500 Вт обеспечивает большую скорость вращения фрез. Вес культиватора всего 10.5 кг. Это позволяет справится с агрегатом даже новичку. Отсутствие выхлопных газов позволяет проводить работы в закрытых парниках.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - стоимость товара 12570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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