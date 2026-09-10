Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый
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Характеристики
Тип товара
Ванна гидромассажная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 344227
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ванна гидромассажная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х17
Вес, кг.
2.84
Описание товара Ванна гидромассажная Beurer FB20 белый
Данный гидромассажер способен обеспечить простой и удобный уход за вашими ножками в домашних условиях! Парить ноги нужно не только с целью профилактики от простудных заболеваний, но и для своего удовольствия. Об этом побеспокоились разработчики компании Beurer. Эта модель гидромассажной ванны для ног выполняет одновременно несколько полезных функций — осуществляет расслабляющий массаж ступней и улучшает кровообращение, при котором поры в теплой воде раскрываются, и стопы хорошенько пропариваются. Гидромассажер простой и удобный в эксплуатации, оснащен надежной защитой от брызг и скольжения.
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Данный гидромассажер способен обеспечить простой и удобный уход за вашими ножками в домашних условиях! Парить ноги нужно не только с целью профилактики от простудных заболеваний, но и для своего удовольствия. Об этом побеспокоились разработчики компании Beurer. Эта модель гидромассажной ванны для ног выполняет одновременно несколько полезных функций — осуществляет расслабляющий массаж ступней и улучшает кровообращение, при котором поры в теплой воде раскрываются, и стопы хорошенько пропариваются. Гидромассажер простой и удобный в эксплуатации, оснащен надежной защитой от брызг и скольжения.
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