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Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
20
Цвет корпуса
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA
Фонарь STAYER 56572 standard налобный светодиодный 7led 3 режима 3ааа
Оснащен специальными ремнями, которые позволяют фиксировать его на голове или головном уборе для возможности освобождения обеих рук пользователя и выполнения различных операций, освещая необходимую зону в процессе работы или активного отдыха на природе. Устройство отвечает всем современным требованиям, оно выполнено на основе передовых технологий с использованием высококачественных материалов, что гарантирует надежную эксплуатацию на долгие годы.
Технические характеристики:
- Материал корпуса - пластик;
- Источник света - светодиод (LED);
- Мощность источника света - 7 LED;
- Световой поток - 20 Лм;
- Дальность свечения - 15 м;
- Режимов работы - 3;
- Регулируемое фокусное расстояние - нет;
- Фокусирующая линза - нет;
- Время работы - 40 часов (режим 3 LED);
- Элемент питания - 3хAAA (в комплект поставки не входит);
- Упаковка - двойной блистер;
Особенности:
- Компактный пылевлагозащищенный корпус из качественного пластика имеет малый вес;
- Изменяемый угол наклона фонаря от 0 до 90 градусов;
- 7 ярких светодиодов;
- Три режима работы – 7 LED, 3 LED, 1 LED;
- Оснащен эластичным и прочным регулируемым ремнем;
- Имеет длительный срок службы и не требует частой замены элементов питания;
Комплектация:
- Фонарь - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
Габариты и вес:
- Масса нетто - 0,11 кг.;
- Размер упаковки (ДхШхВ) - 180х130х90 мм.
Фонарь STAYER 56572 standard налобный светодиодный 7led 3 режима 3ааа
Оснащен специальными ремнями, которые позволяют фиксировать его на голове или головном уборе для возможности освобождения обеих рук пользователя и выполнения различных операций, освещая необходимую зону в процессе работы или активного отдыха на природе. Устройство отвечает всем современным требованиям, оно выполнено на основе передовых технологий с использованием высококачественных материалов, что гарантирует надежную эксплуатацию на долгие годы.
Технические характеристики:
- Материал корпуса - пластик;
- Источник света - светодиод (LED);
- Мощность источника света - 7 LED;
- Световой поток - 20 Лм;
- Дальность свечения - 15 м;
- Режимов работы - 3;
- Регулируемое фокусное расстояние - нет;
- Фокусирующая линза - нет;
- Время работы - 40 часов (режим 3 LED);
- Элемент питания - 3хAAA (в комплект поставки не входит);
- Упаковка - двойной блистер;
Особенности:
- Компактный пылевлагозащищенный корпус из качественного пластика имеет малый вес;
- Изменяемый угол наклона фонаря от 0 до 90 градусов;
- 7 ярких светодиодов;
- Три режима работы – 7 LED, 3 LED, 1 LED;
- Оснащен эластичным и прочным регулируемым ремнем;
- Имеет длительный срок службы и не требует частой замены элементов питания;
Комплектация:
- Фонарь - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
Габариты и вес:
- Масса нетто - 0,11 кг.;
- Размер упаковки (ДхШхВ) - 180х130х90 мм.
Фонарь налобный STAYER TOPLight, 7 LED, 3 AAA - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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