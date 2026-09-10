Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии
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Характеристики
Описание товара Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии
Godox 380 - стойка-тренога с телескопической колонной, пружинной амортизацией и шаровой головкой для установки цифровых камер. Стойка используется во время работы в студии, выездных фото или видеосъемках для установки оборудования весом до 5 кг. Максимальная рабочая высота составляет 380 см, размер в сложенном виде 120 см, нагрузка до 5 кг. Съемный стальной шпигот-адаптер 5/8” с винтовой резьбой на концах 1/4” и 3/8” может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, фиксируясь винтом. Комплектная шаровая головка, устанавливаемая на шпигот, имеет винт фиксации угла поворота шара. Установленное оборудование может поворачиваться на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°. 4 телескопические секции увеличенным диаметром 35, 30, 25 и 20 мм надежно фиксируются по высоте, благодаря стальным винтовым зажимам, которые вкручиваются в металлические вкладыши на зажимной муфте секции. Винтовые зажимы оснащены крупными ручками из прочного ABS-пластика. Алюминиевая труба, используемая для изготовления секций, проходит калибровку на всех этапах производства, благодаря чему телескопические секции имеют плавный ход и равномерное скольжение друг относительно друга, а также защищены от заклинивания. Пружинный амортизатор предохраняет установленное оборудование от повреждений в случае, когда ассистент резко ослабил зажимные винты и стойка резко сложилась.
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