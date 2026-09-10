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Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии

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Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 6
Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
  • Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 6
  • Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341649
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Стойка-тренога
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии

Godox 380 - стойка-тренога с телескопической колонной, пружинной амортизацией и шаровой головкой для установки цифровых камер. Стойка используется во время работы в студии, выездных фото или видеосъемках для установки оборудования весом до 5 кг. Максимальная рабочая высота составляет 380 см, размер в сложенном виде 120 см, нагрузка до 5 кг. Съемный стальной шпигот-адаптер 5/8” с винтовой резьбой на концах 1/4” и 3/8” может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, фиксируясь винтом. Комплектная шаровая головка, устанавливаемая на шпигот, имеет винт фиксации угла поворота шара. Установленное оборудование может поворачиваться на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°. 4 телескопические секции увеличенным диаметром 35, 30, 25 и 20 мм надежно фиксируются по высоте, благодаря стальным винтовым зажимам, которые вкручиваются в металлические вкладыши на зажимной муфте секции. Винтовые зажимы оснащены крупными ручками из прочного ABS-пластика. Алюминиевая труба, используемая для изготовления секций, проходит калибровку на всех этапах производства, благодаря чему телескопические секции имеют плавный ход и равномерное скольжение друг относительно друга, а также защищены от заклинивания. Пружинный амортизатор предохраняет установленное оборудование от повреждений в случае, когда ассистент резко ослабил зажимные винты и стойка резко сложилась.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Godox 380F для фото/видеостудии




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Стойка-тренога
Описание
Godox 380 - стойка-тренога с телескопической колонной, пружинной амортизацией и шаровой головкой для установки цифровых камер. Стойка используется во время работы в студии, выездных фото или видеосъемках для установки оборудования весом до 5 кг. Максимальная рабочая высота составляет 380 см, размер в сложенном виде 120 см, нагрузка до 5 кг. Съемный стальной шпигот-адаптер 5/8” с винтовой резьбой на концах 1/4” и 3/8” может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, фиксируясь винтом. Комплектная шаровая головка, устанавливаемая на шпигот, имеет винт фиксации угла поворота шара. Установленное оборудование может поворачиваться на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°. 4 телескопические секции увеличенным диаметром 35, 30, 25 и 20 мм надежно фиксируются по высоте, благодаря стальным винтовым зажимам, которые вкручиваются в металлические вкладыши на зажимной муфте секции. Винтовые зажимы оснащены крупными ручками из прочного ABS-пластика. Алюминиевая труба, используемая для изготовления секций, проходит калибровку на всех этапах производства, благодаря чему телескопические секции имеют плавный ход и равномерное скольжение друг относительно друга, а также защищены от заклинивания. Пружинный амортизатор предохраняет установленное оборудование от повреждений в случае, когда ассистент резко ослабил зажимные винты и стойка резко сложилась.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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