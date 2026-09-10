Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF
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Характеристики
Описание товара Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF
Триммер аккумуляторный Makita DUR181RF – удобный садовый инструмент, признанный облегчить уход за газоном и садом. Устройство оснащено электрическим двигателем, расположенным снизу. Мощность мотора позволяет достигать рабочей скорости 7800 об/мин. Конструкция Makita DUR181RF оснащается прямой штангой, удобным приводом в виде тросика, а также эргономичной складной D-образной рукояткой. Трава срезается при помощи лески 1.25 мм с шириной рабочей области 26 см. Прибор действует от литий-ионного аккумулятора на 3 Ач, выдающего напряжение 18 B. Система дополняется защитной скобой и поставляется с леской катушкой, аккумулятором и зарядным устройством.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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