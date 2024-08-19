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Характеристики
Тип товара
Сошки оружейные
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332487
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Описание товара Сошки оружейные Veber 2025A Weaver
Складные сошки, устанавливающиеся на планку weaver и обеспечивающие устойчивую опору для оружия. Повышают точность выстрела, помогают достичь стабильных результатов при стрельбе лежа или сидя. Сошки изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к внешним воздействиям. Легкая (250 г), моментально складывающаяся конструкция (длина в сложенном виде 20, 5 см) практически незаметна в рюкзаке. Она успешно гасит удары и вибрацию благодаря пружинным амортизаторам, которые находятся внутри полых ножек. Длину ножек (и соответственно угол наклона оружия) можно быстро регулировать с помощью фиксаторов. Максимальная длина опоры – 24, 5 см, в собранном виде – 20, 5 см. Ребристые резиновые наконечники на ножках дают возможность сохранить положение сошек на различных поверхностях при любой погоде.
Отзывы о товаре Сошки оружейные Veber 2025A Weaver
Источник: Яндекс Маркет
Влад М.
Достоинства:
Комментарий:
брал для Лешего2, крепление норм. Единственное при прикреплённых сошках приклад не входит в зацеп, сошки мешают. Но это частный случай. А так, немного люфтят, но и ценник более чем гуманный в сравнении с ...
Складные сошки, устанавливающиеся на планку weaver и обеспечивающие устойчивую опору для оружия. Повышают точность выстрела, помогают достичь стабильных результатов при стрельбе лежа или сидя. Сошки изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к внешним воздействиям. Легкая (250 г), моментально складывающаяся конструкция (длина в сложенном виде 20, 5 см) практически незаметна в рюкзаке. Она успешно гасит удары и вибрацию благодаря пружинным амортизаторам, которые находятся внутри полых ножек. Длину ножек (и соответственно угол наклона оружия) можно быстро регулировать с помощью фиксаторов. Максимальная длина опоры – 24, 5 см, в собранном виде – 20, 5 см. Ребристые резиновые наконечники на ножках дают возможность сохранить положение сошек на различных поверхностях при любой погоде.
Комментарий:
брал для Лешего2, крепление норм. Единственное при прикреплённых сошках приклад не входит в зацеп, сошки мешают. Но это частный случай. А так, немного люфтят, но и ценник более чем гуманный в сравнении с ...
Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сошки оружейные Veber 2025A Weaver
Достоинства:
Комментарий:
брал для Лешего2, крепление норм. Единственное при прикреплённых сошках приклад не входит в зацеп, сошки мешают. Но это частный случай. А так, немного люфтят, но и ценник более чем гуманный в сравнении с ...