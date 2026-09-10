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Очки тактические Veber Tactic Force P1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очки тактические Veber Tactic Force P1

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Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 1
Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 2
Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 3
Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 4
Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 5
Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 6
Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки для стрельбы
  • Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 1
  • Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 2
  • Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 3
  • Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 4
  • Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 5
  • Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 6
  • Очки тактические Veber Tactic Force P1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332421
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Очки для стрельбы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х8
Вес, г.
200

Описание товара Очки тактические Veber Tactic Force P1

Veber Tactic Force P1 - баллистические стрелковые противоосколочные очки с ударопрочными поликарбонатными линзами. Очки предназначены для защиты органов зрения от ультрафиолета, ветра, пыли, а также попадания крупных частиц во время активного отдыха и занятия экстремальными видами спорта, при стрельбе в тире, на охоте или проведении тактических учебных операций. Подходят для повседневного использования, линзы - бесцветные, цвет оправы – песочный. Очки комплектуются жестким футляром на молнии с карабином, чехлом и фирменным регулируемым шейным ремешком. Линзы Линзы бесцветные Оптический класс №1 для длительного использования Светопропускание более 90% Подходят для использования в любое время суток Линзы имеют асферическую форму, за счет чего изображение не имеет никаких искажений Ударопрочные линзы для баллистической защиты Закругленные линзы обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку Близкое прилегание к лицу 100% защита от ультрафиолетовых (UV, UVA, UVB) лучей Защитное покрытие против царапин Линзы изготовлены из сверхпрочного поликарбоната

Отзывы о товаре Очки тактические Veber Tactic Force P1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Очки для стрельбы
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Tactic Force P1 - баллистические стрелковые противоосколочные очки с ударопрочными поликарбонатными линзами. Очки предназначены для защиты органов зрения от ультрафиолета, ветра, пыли, а также попадания крупных частиц во время активного отдыха и занятия экстремальными видами спорта, при стрельбе в тире, на охоте или проведении тактических учебных операций. Подходят для повседневного использования, линзы - бесцветные, цвет оправы – песочный. Очки комплектуются жестким футляром на молнии с карабином, чехлом и фирменным регулируемым шейным ремешком. Линзы Линзы бесцветные Оптический класс №1 для длительного использования Светопропускание более 90% Подходят для использования в любое время суток Линзы имеют асферическую форму, за счет чего изображение не имеет никаких искажений Ударопрочные линзы для баллистической защиты Закругленные линзы обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку Близкое прилегание к лицу 100% защита от ультрафиолетовых (UV, UVA, UVB) лучей Защитное покрытие против царапин Линзы изготовлены из сверхпрочного поликарбоната
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Отзывы


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