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ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136)

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ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136) - фото 1
ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
  • ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136) - фото 1
  • ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
9 090 руб.  11 790 руб. 

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7 340 руб. 

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В наличии
Код товара: 332383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136)
9 090 руб. -23%
11 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pulsar
Тип товара
Осветители
Дополнительно
вес 130 г
Особенности
диаметр линзы 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х6
Вес, г.
245

Описание товара ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136)

Аксессуар, изготовленный на современном производственном предприятии компании PULSAR, соответствует самым строгим стандартам качества. Этот аксессуар станет отличным дополнением к вашему прибору ночного видения, улучшая его характеристики и расширяя возможности использования в различных условиях.

Отзывы о товаре ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pulsar
Тип товара
Осветители
Дополнительно
вес 130 г
Особенности
диаметр линзы 32 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар, изготовленный на современном производственном предприятии компании PULSAR, соответствует самым строгим стандартам качества. Этот аксессуар станет отличным дополнением к вашему прибору ночного видения, улучшая его характеристики и расширяя возможности использования в различных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИК-осветитель Pulsar Ultra-X940 (79136) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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