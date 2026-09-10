Кольца для прицела Veber 3021 LS
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Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
19.4
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
15.9
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х2
Вес, г.
300
Описание товара Кольца для прицела Veber 3021 LS
Низкие кольца для прицела типа Veber 3021 LS предназначены для установки на оружие с планкой Weaver. Все детали колец изготовлены из стали.
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Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
19.4
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
15.9
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Низкие кольца для прицела типа Veber 3021 LS предназначены для установки на оружие с планкой Weaver. Все детали колец изготовлены из стали.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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