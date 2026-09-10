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Цифровая фоторамка Espada E-21A Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровая фоторамка Espada E-21A Black

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Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 1
Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 2
Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 3
Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 4
Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 5
Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровые фоторамки
  • Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 1
  • Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 2
  • Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 3
  • Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 4
  • Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 5
  • Цифровая фоторамка Espada E-21A Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331922
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Характеристики

Бренд
Espada
Тип товара
Цифровые фоторамки
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х2
Вес, кг.
4

Описание товара Цифровая фоторамка Espada E-21A Black

Фоторамка предназначена для просмотра фото, видео файлов, прослушивания аудио файлов без использования компьютера. Просмотр фотографий в режиме слайд шоу, в том числе с музыкальным сопровождением, с возможностью изменять время показа фотографий, эффекты перехода и масштабирования изображения. Есть возможность подключить наушники. Корпус выполнен из пластика с глянцевым плексигласом. Задняя панель – матовый пластик.

Отзывы о товаре Цифровая фоторамка Espada E-21A Black




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Характеристики
Бренд
Espada
Тип товара
Цифровые фоторамки
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Фоторамка предназначена для просмотра фото, видео файлов, прослушивания аудио файлов без использования компьютера. Просмотр фотографий в режиме слайд шоу, в том числе с музыкальным сопровождением, с возможностью изменять время показа фотографий, эффекты перехода и масштабирования изображения. Есть возможность подключить наушники. Корпус выполнен из пластика с глянцевым плексигласом. Задняя панель – матовый пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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