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Мойка воздуха Sharp KC-D51RW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка воздуха Sharp KC-D51RW

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Мойка воздуха Sharp KC-D51RW - фото 1
Мойка воздуха Sharp KC-D51RW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки воздуха
  • Мойка воздуха Sharp KC-D51RW - фото 1
  • Мойка воздуха Sharp KC-D51RW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329908
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Характеристики

Бренд
Sharp
Тип товара
Мойки воздуха
Размеры в упаковке, см
45х45х40
Вес, кг.
9.2

Описание товара Мойка воздуха Sharp KC-D51RW

Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster при помощи отрицательно и положительно заряженных ионов активно деактивирует переносимые по воздуху вирусы, бактерии, споры плесени, аллергены и другие вредные примеси. Кроме того, технология поддерживает в помещении баланс положительных и отрицательных ионов на уровне идеальных природных условий. Одновременные увлажнение и ионизация воздуха в режиме «Ионный дождь» усиливают эффективность очистки воздуха от вредных примесей и бытовой пыли, а также устраняет неприятные запахи и статическое электричество. Принцип увлажнения воздуха - традиционный (холодное испарение) - обеспечивает бережное естественное увлажнение воздуха без эффекта перенасыщения воздуха влагой и без осадков на мебели и растениях. Климатические комплексы Sharp оснащены сенсорами (пыли, запаха, температуры и влажности), которые постоянно контролируют состояние воздуха, автоматически настраивая работу прибора согласно уровню загрязнений и влажности воздуха. Информация о степени очистки воздуха отображается на многоступенчатом цветовом дисплее.

Отзывы о товаре Мойка воздуха Sharp KC-D51RW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sharp
Тип товара
Мойки воздуха
Описание
Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster при помощи отрицательно и положительно заряженных ионов активно деактивирует переносимые по воздуху вирусы, бактерии, споры плесени, аллергены и другие вредные примеси. Кроме того, технология поддерживает в помещении баланс положительных и отрицательных ионов на уровне идеальных природных условий. Одновременные увлажнение и ионизация воздуха в режиме «Ионный дождь» усиливают эффективность очистки воздуха от вредных примесей и бытовой пыли, а также устраняет неприятные запахи и статическое электричество. Принцип увлажнения воздуха - традиционный (холодное испарение) - обеспечивает бережное естественное увлажнение воздуха без эффекта перенасыщения воздуха влагой и без осадков на мебели и растениях. Климатические комплексы Sharp оснащены сенсорами (пыли, запаха, температуры и влажности), которые постоянно контролируют состояние воздуха, автоматически настраивая работу прибора согласно уровню загрязнений и влажности воздуха. Информация о степени очистки воздуха отображается на многоступенчатом цветовом дисплее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка воздуха Sharp KC-D51RW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 41230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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