Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Геймпад
Подключение
USB
Совместимость с платформами
ПК Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft DirectX 9.0c или новее
Цвет
черный
Общее количество кнопок
12
Питание
USB-порт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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ПК Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft DirectX 9.0c или новее
Цвет
черный
Манипулятор D-pad
Да
Общее количество кнопок
12
Питание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
340
Описание товара Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red
Геймпад Dialog GP-A15 Action красный – цифровая панель под ПК для ценителей качественного и удобного геймплея. Контроллер хорош стильным дизайном и высокой производительностью. На панели расположено 12 кнопок, из них 8 кнопок полноценного управления. Вам будут доступны все основные игровые действия. Эффект полного погружения создается благодаря функции виброотдачи: теперь все атаки или столкновения Вы в буквальном смысле почувствуете на себе. Удобное расположение кнопок снижает до минимума напряжение пальцев. А эргономичный дизайн предотвращает скольжение и позволяет устройству удобно лежать в руке. Dialog GP-A15 Action подключается к ПК с помощью USB-порта. Кабель длиной 2 м обеспечит максимальную свободу передвижений для проводного контроллера.
ПК Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft DirectX 9.0c или новее
Цвет
черный
Манипулятор D-pad
Да
Общее количество кнопок
12
Питание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Описание
Геймпад Dialog GP-A15 Action красный – цифровая панель под ПК для ценителей качественного и удобного геймплея. Контроллер хорош стильным дизайном и высокой производительностью. На панели расположено 12 кнопок, из них 8 кнопок полноценного управления. Вам будут доступны все основные игровые действия. Эффект полного погружения создается благодаря функции виброотдачи: теперь все атаки или столкновения Вы в буквальном смысле почувствуете на себе. Удобное расположение кнопок снижает до минимума напряжение пальцев. А эргономичный дизайн предотвращает скольжение и позволяет устройству удобно лежать в руке. Dialog GP-A15 Action подключается к ПК с помощью USB-порта. Кабель длиной 2 м обеспечит максимальную свободу передвижений для проводного контроллера.
Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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