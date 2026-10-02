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Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red

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Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 2
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Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 4
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Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпад
Подключение
USB
Совместимость с платформами
ПК Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft DirectX 9.0c или новее
Цвет
черный
Общее количество кнопок
12
Питание
USB-порт
  • Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 1
  • Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 2
  • Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 3
  • Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 4
  • Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 5
  • Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 329506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red
770 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Геймпад
Аналоговые рычаги
Да
Подключение
USB
Совместимость с платформами
ПК Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft DirectX 9.0c или новее
Цвет
черный
Манипулятор D-pad
Да
Общее количество кнопок
12
Питание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
340

Описание товара Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red

Геймпад Dialog GP-A15 Action красный – цифровая панель под ПК для ценителей качественного и удобного геймплея. Контроллер хорош стильным дизайном и высокой производительностью. На панели расположено 12 кнопок, из них 8 кнопок полноценного управления. Вам будут доступны все основные игровые действия. Эффект полного погружения создается благодаря функции виброотдачи: теперь все атаки или столкновения Вы в буквальном смысле почувствуете на себе. Удобное расположение кнопок снижает до минимума напряжение пальцев. А эргономичный дизайн предотвращает скольжение и позволяет устройству удобно лежать в руке. Dialog GP-A15 Action подключается к ПК с помощью USB-порта. Кабель длиной 2 м обеспечит максимальную свободу передвижений для проводного контроллера.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Геймпад
Аналоговые рычаги
Да
Подключение
USB
Совместимость с платформами
ПК Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft DirectX 9.0c или новее
Цвет
черный
Манипулятор D-pad
Да
Общее количество кнопок
12
Питание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Описание
Геймпад Dialog GP-A15 Action красный – цифровая панель под ПК для ценителей качественного и удобного геймплея. Контроллер хорош стильным дизайном и высокой производительностью. На панели расположено 12 кнопок, из них 8 кнопок полноценного управления. Вам будут доступны все основные игровые действия. Эффект полного погружения создается благодаря функции виброотдачи: теперь все атаки или столкновения Вы в буквальном смысле почувствуете на себе. Удобное расположение кнопок снижает до минимума напряжение пальцев. А эргономичный дизайн предотвращает скольжение и позволяет устройству удобно лежать в руке. Dialog GP-A15 Action подключается к ПК с помощью USB-порта. Кабель длиной 2 м обеспечит максимальную свободу передвижений для проводного контроллера.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геймпад Dialog Action GP-A15 Black-Red - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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