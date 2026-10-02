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Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15

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Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
34 200 руб.  45 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328768
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х34
Вес, кг.
13.6

Описание товара Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15

Тепловентилятор Ballu BHP-MW-15 НС-1180011 - это отопительный прибор, который эффективен в помещениях площадью до 150 кв.м. В качестве нагревательного элемента используется трубчатый ТЭН. При помощи поворотных кронштейнов тепловентилятор подвешивается на стену. Комплектуется проводным пультом дистанционного управления.

Отзывы о товаре Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-15 НС-1180011 - это отопительный прибор, который эффективен в помещениях площадью до 150 кв.м. В качестве нагревательного элемента используется трубчатый ТЭН. При помощи поворотных кронштейнов тепловентилятор подвешивается на стену. Комплектуется проводным пультом дистанционного управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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