Навигатор Navitel N500 Magnetic
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Навигатор Navitel N500 Magnetic
NAVITEL N500 MAGNETIC
Этот стильный автонавигатор – оптимальное решение для тех, кто ценит функциональность и простоту управления устройством. В комплекте вы получаете пакет высокодетализированных карт 18 стран, доступных для бесплатного и бессрочного обновления.
Магнитное крепление
Моментальная фиксация навигатора возможна с помощью магнитного крепления, а зарядка происходит без лишних проводов через площадку держателя.
Удобный
Пользователь может просматривать карты в 3D-режиме. Навигатор своевременно предупредит о камерах контроля скорости и дорожных радарах* и подскажет, какая полоса наиболее удобна для предстоящего маневра. * Предупреждения о камерах отсутствуют на картах тех стран, где использование средств оповещения о расположении камер контроля скорости запрещено местным законодательством.
Грузовой граф
Предустановленная программа Навител Навигатор предлагает расширенный набор настроек для навигации большегрузного транспорта. Выберите в настройках тип грузового транспорта или создайте свое транспортное средство, добавив его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную и фактическую массу, осевую нагрузку и т.д., и программа будет строить маршруты с учетом дорожных ограничений для данного вида транспорта.
Карты 18 стран
Предустановлен пакет карт из 18 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Дания, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
NAVITEL N500 MAGNETIC
Этот стильный автонавигатор – оптимальное решение для тех, кто ценит функциональность и простоту управления устройством. В комплекте вы получаете пакет высокодетализированных карт 18 стран, доступных для бесплатного и бессрочного обновления.
Магнитное крепление
Моментальная фиксация навигатора возможна с помощью магнитного крепления, а зарядка происходит без лишних проводов через площадку держателя.
Удобный
Пользователь может просматривать карты в 3D-режиме. Навигатор своевременно предупредит о камерах контроля скорости и дорожных радарах* и подскажет, какая полоса наиболее удобна для предстоящего маневра. * Предупреждения о камерах отсутствуют на картах тех стран, где использование средств оповещения о расположении камер контроля скорости запрещено местным законодательством.
Грузовой граф
Предустановленная программа Навител Навигатор предлагает расширенный набор настроек для навигации большегрузного транспорта. Выберите в настройках тип грузового транспорта или создайте свое транспортное средство, добавив его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную и фактическую массу, осевую нагрузку и т.д., и программа будет строить маршруты с учетом дорожных ограничений для данного вида транспорта.
Карты 18 стран
Предустановлен пакет карт из 18 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Дания, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую мужу понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Пришел за день. Упаковка заводская, относительно свежий (08.24.).Лроверил-все функции рабочие. Претензий нет. Спасибо всем кто участвовал в изготовлении, отправке и доставке!
Отзывы о товаре Навигатор Navitel N500 Magnetic
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую мужу понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Пришел за день. Упаковка заводская, относительно свежий (08.24.).Лроверил-все функции рабочие. Претензий нет. Спасибо всем кто участвовал в изготовлении, отправке и доставке!