Описание товара Навигатор Navitel N500 Magnetic

NAVITEL N500 MAGNETIC

Этот стильный автонавигатор – оптимальное решение для тех, кто ценит функциональность и простоту управления устройством. В комплекте вы получаете пакет высокодетализированных карт 18 стран, доступных для бесплатного и бессрочного обновления.

Магнитное крепление

Моментальная фиксация навигатора возможна с помощью магнитного крепления, а зарядка происходит без лишних проводов через площадку держателя.

Удобный

Пользователь может просматривать карты в 3D-режиме. Навигатор своевременно предупредит о камерах контроля скорости и дорожных радарах* и подскажет, какая полоса наиболее удобна для предстоящего маневра. * Предупреждения о камерах отсутствуют на картах тех стран, где использование средств оповещения о расположении камер контроля скорости запрещено местным законодательством.

Грузовой граф

Предустановленная программа Навител Навигатор предлагает расширенный набор настроек для навигации большегрузного транспорта. Выберите в настройках тип грузового транспорта или создайте свое транспортное средство, добавив его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную и фактическую массу, осевую нагрузку и т.д., и программа будет строить маршруты с учетом дорожных ограничений для данного вида транспорта.

Карты 18 стран

Предустановлен пакет карт из 18 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Дания, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония.