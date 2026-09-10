Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327085
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт
Особенности
сертифицированная технология Bluetooth работает на расстоянии до 90 футов от телефона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
400
Описание товара Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW
Joby Impulse JB01473-BWW - пульт ДУ для удаленного управления камерой. Работает от сменной батареи CR2032 и поставляется с адаптером для крепления к держателю Joby GripTight.
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Бренд
Тип товара
Пульт
Особенности
сертифицированная технология Bluetooth работает на расстоянии до 90 футов от телефона
Страна производитель
Китай
Joby Impulse JB01473-BWW - пульт ДУ для удаленного управления камерой. Работает от сменной батареи CR2032 и поставляется с адаптером для крепления к держателю Joby GripTight.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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