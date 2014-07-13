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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30

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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 2
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Преобразователь напряжения
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 1
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 2
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 32457
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Характеристики

Бренд
Орион
Тип товара
Преобразователь напряжения
Выходное напряжение, В
13.07.2014
Выходы
DC 14 В
Защита
от перегрева, от короткого замыкания
Максимальное входное напряжение, В
30
Материал корпуса
алюминий
Минимальное входное напряжение, В
20
Постоянная мощность, Вт
420
Тип подключения
к аккумулятору
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х2
Вес, кг.
1

Описание товара Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30

Предназначен для использования в автомобилях с напряжением сети в 24 В. Если вы планируете использовать какие-либо устройства, которые вы собираетесь подключить к сети в автомобиле, то убедитесь, что они работают с напряжением, которое равно напряжению подключаемой сети. В обратном случае, если устройство, например, работает лишь с напряжением 12 В, при подключении к 24-вольтовой сети оно может перегореть. Именно для предотвращения подобных ситуаций и создан Орион ПН-30. Сам инвертор снабжен двумя функциями, которые уберегают его от перегрева – это вентилятор, который способен включаться автоматически, а также уменьшение выходного тока, которое также включается в автоматическом режиме.

Отзывы о товаре Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30




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Характеристики
Бренд
Орион
Тип товара
Преобразователь напряжения
Выходное напряжение, В
13.07.2014
Выходы
DC 14 В
Защита
от перегрева, от короткого замыкания
Максимальное входное напряжение, В
30
Материал корпуса
алюминий
Минимальное входное напряжение, В
20
Постоянная мощность, Вт
420
Тип подключения
к аккумулятору
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для использования в автомобилях с напряжением сети в 24 В. Если вы планируете использовать какие-либо устройства, которые вы собираетесь подключить к сети в автомобиле, то убедитесь, что они работают с напряжением, которое равно напряжению подключаемой сети. В обратном случае, если устройство, например, работает лишь с напряжением 12 В, при подключении к 24-вольтовой сети оно может перегореть. Именно для предотвращения подобных ситуаций и создан Орион ПН-30. Сам инвертор снабжен двумя функциями, которые уберегают его от перегрева – это вентилятор, который способен включаться автоматически, а также уменьшение выходного тока, которое также включается в автоматическом режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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