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Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541)

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Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 1
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 2
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 3
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 4
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 5
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 6
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 7
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 8
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный камин
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 1
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 2
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 3
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 4
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 5
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 6
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 7
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 8
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
32 630 руб.  48 690 руб. 
Начислим 523 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324222
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541)
32 630 руб. -33%
48 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный камин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.61х0.27
Вес, кг.
45

Описание товара Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541)

OGH-15 – это инновационный прибор для обогрева и освещения открытых площадок. Согревает, освещает, несёт тепло и уют — живой огонь, заключённый в колбу из высококачественного жаропрочного боросиликатного стекла, привлекает посетителей в кафе и в рестораны. Зачастую является украшением входных групп модных заведений и ночных клубов, ресторанов, отелей и домов отдыха, офисных и торговых центров. Гостеприимные жители частных загородных домов и коттеджей также по достоинству оценят высокий уровень комфорта, получаемый от газовых уличных ИК-каминов Ballu BOGH-15, разместив их в открытых беседках и в зонах проведения домашних праздников на открытом воздухе – шашлыки и барбекю, дни рождения и юбилеи, другие праздники и мероприятия станут ещё более тёплыми и дружественными с обогревателями Ballu. Уникальная особенность обогревателя Ballu BOGH-15 в том, что запуск, регулировка высоты пламени и выключение можно осуществлять как вручную – на блоке управления, расположенном непосредственно на приборе, так и при помощи пульта дистанционного управления, входящего в комплект с изделием (для модели BOGH-15E). Дистанционное управление даёт возможность включения, выключения, а также регулировки высоты пламени одновременно или раздельно у нескольких приборов Ballu BOGH-15E.

Отзывы о товаре Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный камин
Страна производитель
Китай
Описание
OGH-15 – это инновационный прибор для обогрева и освещения открытых площадок. Согревает, освещает, несёт тепло и уют — живой огонь, заключённый в колбу из высококачественного жаропрочного боросиликатного стекла, привлекает посетителей в кафе и в рестораны. Зачастую является украшением входных групп модных заведений и ночных клубов, ресторанов, отелей и домов отдыха, офисных и торговых центров. Гостеприимные жители частных загородных домов и коттеджей также по достоинству оценят высокий уровень комфорта, получаемый от газовых уличных ИК-каминов Ballu BOGH-15, разместив их в открытых беседках и в зонах проведения домашних праздников на открытом воздухе – шашлыки и барбекю, дни рождения и юбилеи, другие праздники и мероприятия станут ещё более тёплыми и дружественными с обогревателями Ballu. Уникальная особенность обогревателя Ballu BOGH-15 в том, что запуск, регулировка высоты пламени и выключение можно осуществлять как вручную – на блоке управления, расположенном непосредственно на приборе, так и при помощи пульта дистанционного управления, входящего в комплект с изделием (для модели BOGH-15E). Дистанционное управление даёт возможность включения, выключения, а также регулировки высоты пламени одновременно или раздельно у нескольких приборов Ballu BOGH-15E.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 32630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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