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Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E

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Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 1
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 2
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 3
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 4
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 5
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 6
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 7
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный камин
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 1
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 2
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 3
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 4
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 5
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 6
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 7
  • Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
47 491 руб.  57 000 руб. 

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45 116 руб. 

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В наличии
Код товара: 324221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E
47 491 руб. -17%
57 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный камин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.61х0.27
Вес, кг.
40

Описание товара Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E

Инфракрасный уличный газовый камин Ballu BOGH-15E – это инновационный, стильный источник света и тепла на открытых площадках. Камин оборудован термальной колбой с повышенной теплоотдачей, стойкостью к перепадам температур и осадкам. Совместно с Институтом механики РАН им. Калашникова М.Т. для приборов разработана горелка, наделенная высокой прочностью и стойкостью к коррозии. Камин легко включается с помощью автоматического пьезорозжига и регулируется пультом дистанционного управления. Уличный камин изготовлен из устойчивой к коррозии легированной нержавеющей стали и защищен от попадания атмосферных осадков сверху четырехгранным отражателем, площадь поверхности которого составляет 0,5 м?. За безопасность эксплуатации отвечает многоуровневая система защиты. Датчик наклона отключает пламя при наклоне газового обогревателя более чем на 45°, термоэлектрический датчик и электромагнитный клапан сразу же останавливают подачу газа в критических ситуациях, таких как затухание пламени или утечка газа. За счёт встроенной колёсной базы обогреватель свободно и безопасно можно перемещать по любой поверхности.

Отзывы о товаре Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный камин
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасный уличный газовый камин Ballu BOGH-15E – это инновационный, стильный источник света и тепла на открытых площадках. Камин оборудован термальной колбой с повышенной теплоотдачей, стойкостью к перепадам температур и осадкам. Совместно с Институтом механики РАН им. Калашникова М.Т. для приборов разработана горелка, наделенная высокой прочностью и стойкостью к коррозии. Камин легко включается с помощью автоматического пьезорозжига и регулируется пультом дистанционного управления. Уличный камин изготовлен из устойчивой к коррозии легированной нержавеющей стали и защищен от попадания атмосферных осадков сверху четырехгранным отражателем, площадь поверхности которого составляет 0,5 м?. За безопасность эксплуатации отвечает многоуровневая система защиты. Датчик наклона отключает пламя при наклоне газового обогревателя более чем на 45°, термоэлектрический датчик и электромагнитный клапан сразу же останавливают подачу газа в критических ситуациях, таких как затухание пламени или утечка газа. За счёт встроенной колёсной базы обогреватель свободно и безопасно можно перемещать по любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 47491 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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