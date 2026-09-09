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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16

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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 1
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 2
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 3
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 4
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 5
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 6
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
21 841 руб.  27 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324214
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х61х53
Вес, кг.
30

Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16

Газовые инфракрасные обогреватели Ballu серии Vela – это полностью автономные уличные обогреватели, работающие на сниженном газе пропан-бутан. Обогреватели типа «грибок» широко применяются для обогрева открытых беседок и веранд. Система безопасности обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию, предотвращающая утечку газа в случае потухания или опрокидывания прибора.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые инфракрасные обогреватели Ballu серии Vela – это полностью автономные уличные обогреватели, работающие на сниженном газе пропан-бутан. Обогреватели типа «грибок» широко применяются для обогрева открытых беседок и веранд. Система безопасности обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию, предотвращающая утечку газа в случае потухания или опрокидывания прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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