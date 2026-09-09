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Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount

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Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount - фото 1
Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Модель аккумулятора
X3 V-Mount
Для устройств
Fresnel X3 GreenBean
  • Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount - фото 1
  • Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322832
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Блок питания
Модель аккумулятора
X3 V-Mount
Для устройств
Fresnel X3 GreenBean
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х8
Вес, г.
800

Описание товара Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount

Мощный и компактный преобразователь напряжения GreenBean PowerBox X3 предназначен для автономного питания студийных светодиодных осветительных приборов серии Fresnel X3 GreenBean мощностью до 200 Вт, имеющих дополнительный разъем питания DC 42 В, от стандартной аккумуляторной батареи типа V-mount. PowerBox X3 применяется в профессиональной видеосъемке и кинопроизводстве.

Отзывы о товаре Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Блок питания
Модель аккумулятора
X3 V-Mount
Для устройств
Fresnel X3 GreenBean
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и компактный преобразователь напряжения GreenBean PowerBox X3 предназначен для автономного питания студийных светодиодных осветительных приборов серии Fresnel X3 GreenBean мощностью до 200 Вт, имеющих дополнительный разъем питания DC 42 В, от стандартной аккумуляторной батареи типа V-mount. PowerBox X3 применяется в профессиональной видеосъемке и кинопроизводстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания GreenBean GB PowerBox X3 V-Mount - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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