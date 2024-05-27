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Автоакустика JBL Club 620F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика JBL Club 620F

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Автоакустика JBL Club 620F - фото 1
Автоакустика JBL Club 620F - фото 2
Автоакустика JBL Club 620F - фото 3
Автоакустика JBL Club 620F - фото 4
Автоакустика JBL Club 620F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика JBL Club 620F - фото 1
  • Автоакустика JBL Club 620F - фото 2
  • Автоакустика JBL Club 620F - фото 3
  • Автоакустика JBL Club 620F - фото 4
  • Автоакустика JBL Club 620F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322804
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Автоакустика JBL Club 620F

Запатентованные компанией диффузоры Plus One (патент США №7 548 631) имеют гораздо большую площадь излучающей поверхности, чем обычные динамики в аналогичных размерах. Это обеспечивает динамикам JBL Club более высокую чувствительность и повышенную отдачу в низкочастотной области.

Отзывы о товаре Автоакустика JBL Club 620F

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, чистый звук рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Кия соул 2011 года поставил в штатное место подошли идеально,но немного доработал звук чистейший.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Описание
Запатентованные компанией диффузоры Plus One (патент США №7 548 631) имеют гораздо большую площадь излучающей поверхности, чем обычные динамики в аналогичных размерах. Это обеспечивает динамикам JBL Club более высокую чувствительность и повышенную отдачу в низкочастотной области.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, чистый звук рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Кия соул 2011 года поставил в штатное место подошли идеально,но немного доработал звук чистейший.


Автоакустика JBL Club 620F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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