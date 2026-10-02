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Тент Зубр 12552-04-05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тент Зубр 12552-04-05

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Тент Зубр 12552-04-05
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тент
Материал
тканый полимер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тент Зубр 12552-04-05
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Материал
тканый полимер
Количество слоев
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х37х3
Вес, кг.
2.49

Описание товара Тент Зубр 12552-04-05

Прочный трехслойный водонепроницаемый тент серии «Эксперт» повышенной плотности (120 г/м?). Изготовлен из качественного тканого полимера со специальной двухсторонней ламинацией. Защищает от дождя, ветра и УФ-лучей. Снабжен усиленными краями и металлическими люверсами с шагом 1 метр для быстрого и надежного крепления. Идеален для строительных площадок, накрытия грузов и техники.

Отзывы о товаре Тент Зубр 12552-04-05




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Материал
тканый полимер
Количество слоев
3
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный трехслойный водонепроницаемый тент серии «Эксперт» повышенной плотности (120 г/м?). Изготовлен из качественного тканого полимера со специальной двухсторонней ламинацией. Защищает от дождя, ветра и УФ-лучей. Снабжен усиленными краями и металлическими люверсами с шагом 1 метр для быстрого и надежного крепления. Идеален для строительных площадок, накрытия грузов и техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тент Зубр 12552-04-05 - стоимость товара 1570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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