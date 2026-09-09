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Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром

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Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром - фото 1
Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
  • Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром - фото 1
  • Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 090 руб.  8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322125
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х8х5
Вес, г.
340

Описание товара Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром

Материал: латунь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.

Отзывы о товаре Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Материал: латунь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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