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Душевой шланг AM.PM F0400664 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой шланг AM.PM F0400664 хром

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Душевой шланг AM.PM F0400664 хром - фото 1
Душевой шланг AM.PM F0400664 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
Цвет
хром
Материал
пластик
Длина шланга
150
  • Душевой шланг AM.PM F0400664 хром - фото 1
  • Душевой шланг AM.PM F0400664 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 690 руб.  2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322037
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
пластик
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х5
Вес, г.
312

Описание товара Душевой шланг AM.PM F0400664 хром

Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1500 мм.

Отзывы о товаре Душевой шланг AM.PM F0400664 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
пластик
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1500 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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