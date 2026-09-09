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Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром

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Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром - фото 1
Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
  • Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром - фото 1
  • Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
4 290 руб.  4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321998
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х7
Вес, г.
550

Описание товара Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром

Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.

Отзывы о товаре Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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