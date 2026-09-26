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Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый

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Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 1
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 2
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 3
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 4
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 5
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 6
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 7
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 8
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 9
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 10
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 11
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 12
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 13
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 14
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 15
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 16
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 17
Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 1
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 2
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 3
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 4
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 5
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 6
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 7
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 8
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 9
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 10
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 11
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 12
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 13
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 14
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 15
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 16
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 17
  • Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316097
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
2
Страна производства
Китай
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
фен-щетка, насадки, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х7
Вес, г.
655

Описание товара Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый

Фен-щетка Starwind SHP8501 поддерживает 2 скорости работы. Выбор подходящей производится с помощью механического регулятора. Модель комплектуется насадками для создания объема и упругих локонов.

Отзывы о товаре Фен-щетка Starwind SHP8501 серый/розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
2
Страна производства
Китай
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Развернуть
Дополнительные функции
вращение шнура
Комплектация
фен-щетка, насадки, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Фен-щетка Starwind SHP8501 поддерживает 2 скорости работы. Выбор подходящей производится с помощью механического регулятора. Модель комплектуется насадками для создания объема и упругих локонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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