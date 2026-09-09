Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314325
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Описание товара Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной
GreenBean LedStorm 70BW – глубокий быстроскладной софтбокс диаметром 65 см с каркасом зонтичного типа из 16 спиц, тентом-рефлектором и двумя диффузорами в комплекте. Параболическая форма и серебристая высокоотражающая внутренняя поверхность тента, а также особый светопропускающий рассеивающий материал диффузоров помогают создать сфокусированное пятно мягкого направленного света с плавным угасанием к краям. Софтбоксы разработаны специально для профессионального использования со светодиодными осветителями GreenBean серии SunLight, но благодаря сменному байонету Bowens совместимы со многими светодиодными источниками постоянного света.
GreenBean LedStorm 70BW – глубокий быстроскладной софтбокс диаметром 65 см с каркасом зонтичного типа из 16 спиц, тентом-рефлектором и двумя диффузорами в комплекте. Параболическая форма и серебристая высокоотражающая внутренняя поверхность тента, а также особый светопропускающий рассеивающий материал диффузоров помогают создать сфокусированное пятно мягкого направленного света с плавным угасанием к краям. Софтбоксы разработаны специально для профессионального использования со светодиодными осветителями GreenBean серии SunLight, но благодаря сменному байонету Bowens совместимы со многими светодиодными источниками постоянного света.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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