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Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый

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Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 1
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 2
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 3
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 4
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 5
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 6
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 7
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 8
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 9
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 1
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 2
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 3
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 4
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 5
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 6
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 7
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 8
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 9
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
23 090 руб.  28 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306983
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
85
Детский унитаз
нет
Кол-во режимов смыва
2
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
да
Установка раковины
напольный
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х47х44
Вес, кг.
40

Описание товара Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый

Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Экономичная система смыва EcoLogic: при каждом смыве экономится 0,6 литров воды, а это 4500 литров в год для семьи из 4-х человек. Удивительно тихая работа смывной арматуры: самый низкий уровень шума 17 dB тихий, как шепот. Без сиденья.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
85
Детский унитаз
нет
Кол-во режимов смыва
2
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
да
Установка раковины
напольный
Развернуть
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Экономичная система смыва EcoLogic: при каждом смыве экономится 0,6 литров воды, а это 4500 литров в год для семьи из 4-х человек. Удивительно тихая работа смывной арматуры: самый низкий уровень шума 17 dB тихий, как шепот. Без сиденья.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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