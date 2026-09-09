Акустический кабель ACV KP100-2150PRO 16AWG/100м (2x1.5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305798
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х11
Вес, кг.
5
Описание товара Акустический кабель ACV KP100-2150PRO 16AWG/100м (2x1.5)
Высококачественные акустические кабели ACV серии “Professional” - это HiFi кабели из чистой 99.99% бескислородной меди (OFC). Кабель премиум-класса имеет структуру, которая была разработана немецкими специалистами: ультратонкая многожильная структура - идеальное сочетание для минимальных потерь и максимального качества звука. Кабель обладает чрезвычайной гибкостью - благодаря ультратонким сердечникам и сверхгибкой оболочке кабеля. Идеально подходит для передачи аудио сигнала от усилителей мощности к акустическим системам без искажений. Прозрачная оболочка с отмеченным минусовым проводом для удобства монтажа.
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Высококачественные акустические кабели ACV серии “Professional” - это HiFi кабели из чистой 99.99% бескислородной меди (OFC). Кабель премиум-класса имеет структуру, которая была разработана немецкими специалистами: ультратонкая многожильная структура - идеальное сочетание для минимальных потерь и максимального качества звука. Кабель обладает чрезвычайной гибкостью - благодаря ультратонким сердечникам и сверхгибкой оболочке кабеля. Идеально подходит для передачи аудио сигнала от усилителей мощности к акустическим системам без искажений. Прозрачная оболочка с отмеченным минусовым проводом для удобства монтажа.
Акустический кабель ACV KP100-2150PRO 16AWG/100м (2x1.5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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