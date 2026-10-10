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Автоакустика ACV PD-691 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика ACV PD-691

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Автоакустика ACV PD-691 - фото 1
Автоакустика ACV PD-691 - фото 2
Автоакустика ACV PD-691 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика ACV PD-691 - фото 1
  • Автоакустика ACV PD-691 - фото 2
  • Автоакустика ACV PD-691 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 305720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Автоакустика ACV PD-691
1 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
35х26х10
Вес, кг.
1.64

Описание товара Автоакустика ACV PD-691

Широкополосники 6х9 дюймов с мощностью 240 Вт и высокой чувствительностью 91 дБ. Идеальны для штатной установки в задние двери.

Отзывы о товаре Автоакустика ACV PD-691




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Описание
Широкополосники 6х9 дюймов с мощностью 240 Вт и высокой чувствительностью 91 дБ. Идеальны для штатной установки в задние двери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика ACV PD-691 - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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