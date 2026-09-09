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Конвектор Nobo NFK4S 07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Nobo NFK4S 07

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Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 1
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 2
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 3
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 4
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 5
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 6
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 7
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 8
Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 1
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 2
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 3
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 4
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 5
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 6
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 7
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 8
  • Конвектор Nobo NFK4S 07 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304710
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Характеристики

Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
0.75 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
11 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Вес, кг.
6.5

Описание товара Конвектор Nobo NFK4S 07

Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе. Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества. Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик. Конвектор NOBO серии Viking NFK 4S 07 произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S

Отзывы о товаре Конвектор Nobo NFK4S 07




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Характеристики
Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
0.75 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
11 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Описание
Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе. Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества. Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик. Конвектор NOBO серии Viking NFK 4S 07 произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Nobo NFK4S 07 - по цене 15730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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