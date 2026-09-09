Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304710
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Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе.
Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества.
Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик.
Конвектор NOBO серии Viking NFK 4S 07 произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S
Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе.
Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества.
Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик.
Конвектор NOBO серии Viking NFK 4S 07 произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S
Конвектор Nobo NFK4S 07 - по цене 15730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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