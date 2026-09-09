Конвектор Nobo NTL4S 10
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304685
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
11 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Вес, кг.
4.5
Описание товара Конвектор Nobo NTL4S 10
Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха. Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт. Конвекторы серии Oslo задают инновационные стандарты в создании эффективных климатических решений и комфорта в помещениях. Мощность конвектора Oslo NTL4S 10 1000 Вт, он рассчитан на обогрев помещения размером от 10 до 12 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
11 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха. Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт. Конвекторы серии Oslo задают инновационные стандарты в создании эффективных климатических решений и комфорта в помещениях. Мощность конвектора Oslo NTL4S 10 1000 Вт, он рассчитан на обогрев помещения размером от 10 до 12 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Конвектор Nobo NTL4S 10 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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