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Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый

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Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 1
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 2
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 3
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 4
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 5
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 6
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 7
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 8
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 9
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 10
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 11
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 12
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 13
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 14
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 15
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 16
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 17
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 18
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 19
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 20
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 21
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 22
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 23
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 24
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 25
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 26
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 27
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 28
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 29
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 15
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 16
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 17
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 18
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 19
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 20
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 21
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 22
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 23
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 24
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 25
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 26
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 27
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 28
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 29
  • Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303738
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
21,5х10,8х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х12
Вес, г.
200

Описание товара Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый

Фокусируемый светодиодный осветитель Godox S30 предназначен для использования в кино- и видеопроизводстве, для съемки интервью, видеообзоров, рекламных роликов, для фотосъемки неподвижных объектов, портретной, свадебной и предсвадебной фотографии.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
21,5х10,8х10
Страна производитель
Китай
Описание
Фокусируемый светодиодный осветитель Godox S30 предназначен для использования в кино- и видеопроизводстве, для съемки интервью, видеообзоров, рекламных роликов, для фотосъемки неподвижных объектов, портретной, свадебной и предсвадебной фотографии.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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