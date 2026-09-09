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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T

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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 1
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 2
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 3
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол для съемки
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 1
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 2
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 3
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 30372
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стол для съемки
Высота спинки
60-120 см
Горизонтальное положение спинки
Да
Максимальная нагрузка
15
Материал каркаса
алюминиевый сплав
Размер полотна
60х130 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х22х20
Вес, кг.
5

Описание товара Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T

Стол ST-0613T – идеальный выбор для проведения рекламной и предметной (прикладной) съемки. Данная модель станет просто незаменимой при создании фотографий различных малогабаритных предметов. Например, ювелирных изделий, портативной электроники, небольших приборов или каких-либо сувениров.

Благодаря своей легкой разборной конструкции стол быстро собирается в рабочее положение и также оперативно раскладывается для транспортировки. Такая портативность позволяет использовать данное оборудование как в студии, так и за ее пределами в любых (даже необорудованных) помещениях.

Особенности ST-0613T
  • Материал покрытия: белый плотный пластик
  • Площадь рабочей поверхности: 60x130 см
  • Высота стола: 60 см
  • Длина: 60 см
  • Максимально доступная длина: 120 см
  • Диаметр труб конструкции: 19 мм

В комплект данного стола для предметной съемки входит удобная прочная сумка-чехол для переноски.

Отзывы о товаре Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стол для съемки
Высота спинки
60-120 см
Горизонтальное положение спинки
Да
Максимальная нагрузка
15
Материал каркаса
алюминиевый сплав
Размер полотна
60х130 см
Страна производитель
Китай
Описание

Стол ST-0613T – идеальный выбор для проведения рекламной и предметной (прикладной) съемки. Данная модель станет просто незаменимой при создании фотографий различных малогабаритных предметов. Например, ювелирных изделий, портативной электроники, небольших приборов или каких-либо сувениров.

Благодаря своей легкой разборной конструкции стол быстро собирается в рабочее положение и также оперативно раскладывается для транспортировки. Такая портативность позволяет использовать данное оборудование как в студии, так и за ее пределами в любых (даже необорудованных) помещениях.

Особенности ST-0613T
  • Материал покрытия: белый плотный пластик
  • Площадь рабочей поверхности: 60x130 см
  • Высота стола: 60 см
  • Длина: 60 см
  • Максимально доступная длина: 120 см
  • Диаметр труб конструкции: 19 мм

В комплект данного стола для предметной съемки входит удобная прочная сумка-чехол для переноски.

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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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