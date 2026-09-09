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Характеристики
Тип товара
Портретная тарелка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 303726
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Описание товара Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая
Портретная тарелка Godox BDR-W420 с белым внутренним покрытием, Bowens, диаметр 420 мм. Beauty Dish (портретная тарелка) — модификатор для студийных источников света, применяемый в Fashion и портретной съемке. Свет, излучаемый вспышкой отражается от дефлектора, расположенного по центру, и направляется на внутреннюю белую поверхность тарелки. В результате тарелка формирует круглый пучок мягкого света с выделенным краем четкости (идеально для подсветки волос и макияжа), который нельзя получить от зонтов и софтбоксов. Для еще более мягкого потока, в комплект входит диффузный рассеиватель. Белая внутренняя поверхность отражателя создает мягкий, нейтральный по своим свойствам свет. Дополнительным преимуществом использования тарелки является естественный эффект бликов, которые появляются в глазах модели.
Портретная тарелка Godox BDR-W420 с белым внутренним покрытием, Bowens, диаметр 420 мм. Beauty Dish (портретная тарелка) — модификатор для студийных источников света, применяемый в Fashion и портретной съемке. Свет, излучаемый вспышкой отражается от дефлектора, расположенного по центру, и направляется на внутреннюю белую поверхность тарелки. В результате тарелка формирует круглый пучок мягкого света с выделенным краем четкости (идеально для подсветки волос и макияжа), который нельзя получить от зонтов и софтбоксов. Для еще более мягкого потока, в комплект входит диффузный рассеиватель. Белая внутренняя поверхность отражателя создает мягкий, нейтральный по своим свойствам свет. Дополнительным преимуществом использования тарелки является естественный эффект бликов, которые появляются в глазах модели.
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