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Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая

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Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 1
Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 2
Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 3
Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портретная тарелка
  • Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 1
  • Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 2
  • Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 3
  • Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303726
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Портретная тарелка
Высота, см
42
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х17
Вес, кг.
1.1

Описание товара Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая

Портретная тарелка Godox BDR-W420 с белым внутренним покрытием, Bowens, диаметр 420 мм. Beauty Dish (портретная тарелка) — модификатор для студийных источников света, применяемый в Fashion и портретной съемке. Свет, излучаемый вспышкой отражается от дефлектора, расположенного по центру, и направляется на внутреннюю белую поверхность тарелки. В результате тарелка формирует круглый пучок мягкого света с выделенным краем четкости (идеально для подсветки волос и макияжа), который нельзя получить от зонтов и софтбоксов. Для еще более мягкого потока, в комплект входит диффузный рассеиватель. Белая внутренняя поверхность отражателя создает мягкий, нейтральный по своим свойствам свет. Дополнительным преимуществом использования тарелки является естественный эффект бликов, которые появляются в глазах модели.

Отзывы о товаре Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Портретная тарелка
Высота, см
42
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Портретная тарелка Godox BDR-W420 с белым внутренним покрытием, Bowens, диаметр 420 мм. Beauty Dish (портретная тарелка) — модификатор для студийных источников света, применяемый в Fashion и портретной съемке. Свет, излучаемый вспышкой отражается от дефлектора, расположенного по центру, и направляется на внутреннюю белую поверхность тарелки. В результате тарелка формирует круглый пучок мягкого света с выделенным краем четкости (идеально для подсветки волос и макияжа), который нельзя получить от зонтов и софтбоксов. Для еще более мягкого потока, в комплект входит диффузный рассеиватель. Белая внутренняя поверхность отражателя создает мягкий, нейтральный по своим свойствам свет. Дополнительным преимуществом использования тарелки является естественный эффект бликов, которые появляются в глазах модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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