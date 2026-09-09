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Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ)

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Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300553
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ)

Описание

НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!

«Monopoly+» с ее объемными городскими пейзажами и забавными второстепенными персонажами выводит классическую франшизу на совершенно новый уровень.

Живое игровое поле:

 

 

  • Красочный объемный город в центре поля живет своей жизнью и развивается в ходе игры. У вас есть собственный маленький мир, в котором каждый район обладает уникальными особенностями и характеристиками. Местные жители очень дружелюбны, они будут наблюдать за ростом вашей карьеры и радоваться вашим успехам, привнося в игру больше разнообразия. Теперь в ваших руках собственный неповторимый город, и вы можете наблюдать, как ваша империя растет прямо на глазах!

Играйте так, как хочется вам:

 
  • Вы можете менять правила игры или адаптировать их под себя. Не хватает острых ощущений? Активируйте знаменитый режим «Игра на выживание» или выберите один из 6 вариантов правил, которые признали лучшими поклонники «Монополии» по всему миру!
The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of board and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment and are used with permission © 2017 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro to Ubisoft Entertainment. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Games software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz Оперативная память 4 GB Видеокарта NVIDIA GeForce GTX460v2 or AMD HD7750 (1024 MB VRAM с Shader Model 5.0 или лучше) DirectX Version 11 Жесткий диск 2 GB

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!

    «Monopoly+» с ее объемными городскими пейзажами и забавными второстепенными персонажами выводит классическую франшизу на совершенно новый уровень.

    Живое игровое поле:

     

     

    • Красочный объемный город в центре поля живет своей жизнью и развивается в ходе игры. У вас есть собственный маленький мир, в котором каждый район обладает уникальными особенностями и характеристиками. Местные жители очень дружелюбны, они будут наблюдать за ростом вашей карьеры и радоваться вашим успехам, привнося в игру больше разнообразия. Теперь в ваших руках собственный неповторимый город, и вы можете наблюдать, как ваша империя растет прямо на глазах!

    Играйте так, как хочется вам:

     
    • Вы можете менять правила игры или адаптировать их под себя. Не хватает острых ощущений? Активируйте знаменитый режим «Игра на выживание» или выберите один из 6 вариантов правил, которые признали лучшими поклонники «Монополии» по всему миру!
    The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of board and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment and are used with permission © 2017 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro to Ubisoft Entertainment. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Games software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz Оперативная память 4 GB Видеокарта NVIDIA GeForce GTX460v2 or AMD HD7750 (1024 MB VRAM с Shader Model 5.0 или лучше) DirectX Version 11 Жесткий диск 2 GB

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
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    Отзывы


    Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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