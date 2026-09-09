Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300553
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- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ)
Описание
НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!«Monopoly+» с ее объемными городскими пейзажами и забавными второстепенными персонажами выводит классическую франшизу на совершенно новый уровень.
Живое игровое поле:
- Красочный объемный город в центре поля живет своей жизнью и развивается в ходе игры. У вас есть собственный маленький мир, в котором каждый район обладает уникальными особенностями и характеристиками. Местные жители очень дружелюбны, они будут наблюдать за ростом вашей карьеры и радоваться вашим успехам, привнося в игру больше разнообразия. Теперь в ваших руках собственный неповторимый город, и вы можете наблюдать, как ваша империя растет прямо на глазах!
Играйте так, как хочется вам:
- Вы можете менять правила игры или адаптировать их под себя. Не хватает острых ощущений? Активируйте знаменитый режим «Игра на выживание» или выберите один из 6 вариантов правил, которые признали лучшими поклонники «Монополии» по всему миру!
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz Оперативная память 4 GB Видеокарта NVIDIA GeForce GTX460v2 or AMD HD7750 (1024 MB VRAM с Shader Model 5.0 или лучше) DirectX Version 11 Жесткий диск 2 GB
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание
НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!«Monopoly+» с ее объемными городскими пейзажами и забавными второстепенными персонажами выводит классическую франшизу на совершенно новый уровень.
Живое игровое поле:
- Красочный объемный город в центре поля живет своей жизнью и развивается в ходе игры. У вас есть собственный маленький мир, в котором каждый район обладает уникальными особенностями и характеристиками. Местные жители очень дружелюбны, они будут наблюдать за ростом вашей карьеры и радоваться вашим успехам, привнося в игру больше разнообразия. Теперь в ваших руках собственный неповторимый город, и вы можете наблюдать, как ваша империя растет прямо на глазах!
Играйте так, как хочется вам:
- Вы можете менять правила игры или адаптировать их под себя. Не хватает острых ощущений? Активируйте знаменитый режим «Игра на выживание» или выберите один из 6 вариантов правил, которые признали лучшими поклонники «Монополии» по всему миру!
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz Оперативная память 4 GB Видеокарта NVIDIA GeForce GTX460v2 or AMD HD7750 (1024 MB VRAM с Shader Model 5.0 или лучше) DirectX Version 11 Жесткий диск 2 GB
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Игра для ПК MONOPOLY® PLUS [UB_3454] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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