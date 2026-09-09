ПО Microsoft Visio Standard 2019 [D86-05822] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Visio Standard 2019 [D86-05822] (электронный ключ)
Описание
Наглядная работа. Простые и удобные схемы.
С легкостью создавайте диаграммы и превращайте сложные сведения в понятные визуальные материалы
- Простое создание профессионально выглядящих схем. Visio обладает хорошо знакомым интерфейсом Office, и вы сможете с легкостью использовать современные фигуры и шаблоны для построения блок-схем, сетевых графиков, организационных диаграмм, планов этажей, технических проектов и других проектов.
- За считанные минуты создавайте профессиональные диаграммы с помощью готовых к использованию шаблонов и фигур.
- Рисуйте или делайте заметки с помощью касаний или цифрового пера на устройстве с сенсорным экраном.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10* •Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Свободное место на диске: 4 ГБ
- Разрешение экрана: 1280 x 768.
*Перейдите по ссылке:office.com/systemrequirements, чтобы узнать подробнее о совместимых версиях Windows 10 и других требованиях к функциональным возможностям. Поддержка: support.office.com/setup
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Наглядная работа. Простые и удобные схемы.
С легкостью создавайте диаграммы и превращайте сложные сведения в понятные визуальные материалы
- Простое создание профессионально выглядящих схем. Visio обладает хорошо знакомым интерфейсом Office, и вы сможете с легкостью использовать современные фигуры и шаблоны для построения блок-схем, сетевых графиков, организационных диаграмм, планов этажей, технических проектов и других проектов.
- За считанные минуты создавайте профессиональные диаграммы с помощью готовых к использованию шаблонов и фигур.
- Рисуйте или делайте заметки с помощью касаний или цифрового пера на устройстве с сенсорным экраном.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10* •Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Свободное место на диске: 4 ГБ
- Разрешение экрана: 1280 x 768.
*Перейдите по ссылке:office.com/systemrequirements, чтобы узнать подробнее о совместимых версиях Windows 10 и других требованиях к функциональным возможностям. Поддержка: support.office.com/setup
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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