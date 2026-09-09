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ПО Microsoft Project Standard 2019 [076-05785] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ПО Microsoft Project Standard 2019 [076-05785] (электронный ключ)

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ПО Microsoft Project Standard 2019 [076-05785] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
49 140 руб.  61 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300185
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара ПО Microsoft Project Standard 2019 [076-05785] (электронный ключ)

Описание

Project 2019 помогает систематизировать информацию и контролировать происходящее с помощью простых инструментов, позволяющих легко приступить к работе, быстро составлять планы и отслеживать состояние проектов.

  • Используйте готовые к применению шаблоны для быстрого начала работы.
  • Отслеживайте ход выполнения проектов с помощью обоснованного планирования, в том числе используя несколько встроенных шкал времени.
  • Легко создавайте современно выглядящие отчеты.

 

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10* •Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Свободное место на диске: 4 ГБ
  • Разрешение экрана: 1280 x 768.

*Перейдите по ссылке:office.com/systemrequirements, чтобы узнать подробнее о совместимых версиях Windows 10 и других требованиях к функциональным возможностям. Поддержка: support.office.com/setup

 

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Отзывы о товаре ПО Microsoft Project Standard 2019 [076-05785] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Project 2019 помогает систематизировать информацию и контролировать происходящее с помощью простых инструментов, позволяющих легко приступить к работе, быстро составлять планы и отслеживать состояние проектов.

  • Используйте готовые к применению шаблоны для быстрого начала работы.
  • Отслеживайте ход выполнения проектов с помощью обоснованного планирования, в том числе используя несколько встроенных шкал времени.
  • Легко создавайте современно выглядящие отчеты.

 

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10* •Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Свободное место на диске: 4 ГБ
  • Разрешение экрана: 1280 x 768.

*Перейдите по ссылке:office.com/systemrequirements, чтобы узнать подробнее о совместимых версиях Windows 10 и других требованиях к функциональным возможностям. Поддержка: support.office.com/setup

 

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

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ПО Microsoft Project Standard 2019 [076-05785] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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