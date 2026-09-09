ПО Microsoft Project Pro 2019 [H30-05756] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Project Pro 2019 [H30-05756] (электронный ключ)
Описание
Project 2019 помогает систематизировать информацию и контролировать происходящее с помощью простых инструментов, позволяющих легко приступить к работе, быстро составлять планы и отслеживать состояние проектов.
- Готовые к применению шаблоны для быстрого старта работы.
- Знакомые автоматизированные средства планирования помогают избавиться от неэффективных решений и сократить время обучения. С несколькими временными шкалами вам будет проще визуализировать сложные расписания.
- Легко создавать современно выглядящие отчеты.
- Оптимизируйте ресурсы своих проектов с помощью единого, консолидированного представления.
- Распределяйте задачи и ресурсы между членами команды с помощью «перетаскивания».
- Эффективно работайте в команде, выполняя звонки или обмениваясь мгновенными сообщениями непосредственно из Project(1).
(1)Требуется Skype для бизнеса Server или Skype для бизнеса Online. Продаются отдельно.Подробнее по ссылке products.office.com/project
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10* •Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Свободное место на диске: 4 ГБ
- Разрешение экрана: 1280 x 768.
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements, чтобы узнать подробнее о совместимых версиях Windows 10 и других требованиях к функциональным возможностям. Поддержка: support.office.com/setup
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Project 2019 помогает систематизировать информацию и контролировать происходящее с помощью простых инструментов, позволяющих легко приступить к работе, быстро составлять планы и отслеживать состояние проектов.
- Готовые к применению шаблоны для быстрого старта работы.
- Знакомые автоматизированные средства планирования помогают избавиться от неэффективных решений и сократить время обучения. С несколькими временными шкалами вам будет проще визуализировать сложные расписания.
- Легко создавать современно выглядящие отчеты.
- Оптимизируйте ресурсы своих проектов с помощью единого, консолидированного представления.
- Распределяйте задачи и ресурсы между членами команды с помощью «перетаскивания».
- Эффективно работайте в команде, выполняя звонки или обмениваясь мгновенными сообщениями непосредственно из Project(1).
(1)Требуется Skype для бизнеса Server или Skype для бизнеса Online. Продаются отдельно.Подробнее по ссылке products.office.com/project
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10* •Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Свободное место на диске: 4 ГБ
- Разрешение экрана: 1280 x 768.
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements, чтобы узнать подробнее о совместимых версиях Windows 10 и других требованиях к функциональным возможностям. Поддержка: support.office.com/setup
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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