Клавиатура Гарнизон GK-100 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%410 руб. 1 260 руб.
В наличии
Код товара: 299258
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
410 руб. -67%
1 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, кг.
14.1
Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-100 Black
Классическая клавиатура для офиса и дома. За счет специальных ножек осуществляется регулировка угла наклона. Цифровой блок и светодиодные индикаторы «Caps Lock», «NumLock», «Scroll Lock» традиционно расположились в правой части рабочего пространства.
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Классическая клавиатура для офиса и дома. За счет специальных ножек осуществляется регулировка угла наклона. Цифровой блок и светодиодные индикаторы «Caps Lock», «NumLock», «Scroll Lock» традиционно расположились в правой части рабочего пространства.
Купить Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - по цене 410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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