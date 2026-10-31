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Клавиатура Гарнизон GK-100 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Гарнизон GK-100 Black

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Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 1
Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 2
Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 3
Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 1
  • Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 2
  • Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 3
  • Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
410 руб.  1 260 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 299258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Гарнизон GK-100 Black
410 руб. -67%
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, кг.
14.1

Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-100 Black

Классическая клавиатура для офиса и дома. За счет специальных ножек осуществляется регулировка угла наклона. Цифровой блок и светодиодные индикаторы «Caps Lock», «NumLock», «Scroll Lock» традиционно расположились в правой части рабочего пространства.

Отзывы о товаре Клавиатура Гарнизон GK-100 Black




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Описание
Классическая клавиатура для офиса и дома. За счет специальных ножек осуществляется регулировка угла наклона. Цифровой блок и светодиодные индикаторы «Caps Lock», «NumLock», «Scroll Lock» традиционно расположились в правой части рабочего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Гарнизон GK-100 Black - по цене 410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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