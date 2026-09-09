Графический планшет Huion Kamvas Pro 20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графический планшет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299112
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, кг.
6.54
Описание товара Графический планшет Huion Kamvas Pro 20
Графический планшет HUION KAMVAS Pro 20 проводного типа состоит из монитора и пера. Матрица модели изготовлена на основе технологии IPS. Экран обладает удобными для использования размерами рабочей области 434.88х238.68 мм и разрешением 1920x1080 пикселей. Кроме пера, для ввода информации можно использовать 16 кнопок, предусмотренных конструкцией модели.
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Графический планшет HUION KAMVAS Pro 20 проводного типа состоит из монитора и пера. Матрица модели изготовлена на основе технологии IPS. Экран обладает удобными для использования размерами рабочей области 434.88х238.68 мм и разрешением 1920x1080 пикселей. Кроме пера, для ввода информации можно использовать 16 кнопок, предусмотренных конструкцией модели.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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