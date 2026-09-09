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Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет Huion Kamvas Pro 20

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Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 - фото 1
Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 - фото 2
Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графический планшет
  • Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 - фото 1
  • Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 - фото 2
  • Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299112
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Характеристики

Бренд
Huion
Тип товара
Графический планшет
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, кг.
6.54

Описание товара Графический планшет Huion Kamvas Pro 20

Графический планшет HUION KAMVAS Pro 20 проводного типа состоит из монитора и пера. Матрица модели изготовлена на основе технологии IPS. Экран обладает удобными для использования размерами рабочей области 434.88х238.68 мм и разрешением 1920x1080 пикселей. Кроме пера, для ввода информации можно использовать 16 кнопок, предусмотренных конструкцией модели.

Отзывы о товаре Графический планшет Huion Kamvas Pro 20




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Характеристики
Бренд
Huion
Тип товара
Графический планшет
Описание
Графический планшет HUION KAMVAS Pro 20 проводного типа состоит из монитора и пера. Матрица модели изготовлена на основе технологии IPS. Экран обладает удобными для использования размерами рабочей области 434.88х238.68 мм и разрешением 1920x1080 пикселей. Кроме пера, для ввода информации можно использовать 16 кнопок, предусмотренных конструкцией модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Графический планшет Huion Kamvas Pro 20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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