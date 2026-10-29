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Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH

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Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH
1 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
2.35

Описание товара Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH

Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH - современная, компактная и легкая аккумуляторная батарея, которая обеспечивает ваш аппарат энергией в любых условиях.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH - современная, компактная и легкая аккумуляторная батарея, которая обеспечивает ваш аппарат энергией в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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