TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный
Ресивер DVB-T2 STARWIND CT-220 – отличное решение для расширения возможностей обычного телевизора. Благодаря миниатюрному помощнику вы сможете просматривать любимые передачи и фильмы, недоступные в формате обычного кабельного телевидения. Классический дизайн устройства выполнен в элегантном черном цвете. Небольшая приставка займет совсем немного места и легко впишется в интерьер любого помещения. Отлично сбалансированный пульт дистанционного управления добавит дополнительный комфорт в процессе просмотра. К приставке можно подключить USB-накопитель, с любимыми фильмами, он также может использоваться для записи программ или видео. Интересным дополнением является то, что ресивер может записывать одну программу, совмещая это с просмотром другого канала. Данная модель поддерживает возможность телетекста. Приставка корректно распознает и отображает страницы сетевой службы телевизионной сети, на русском языке. Также ресивер поддерживает сервис DVB-субтитров и корректно отображает на экране субтитры. Устройство оснащено функцией родительского контроля, что необходимо, если в семье есть дети, не достигшие 18 лет. Это связано с тем, что некоторые каналы, доступные при помощи приставки, показывают фильмы и программы для взрослых.
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