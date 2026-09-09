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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный

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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 1
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 2
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 3
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 4
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 5
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 6
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 7
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 8
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 9
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 1
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 2
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 3
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 4
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 5
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 6
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 7
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 8
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 9
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296210
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
2xUSB, HDMI, антенный вход, стерео аудиовыход, композитный AV (RCA)
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
309

Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный

Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-140 выполнена в черном пластиковом корпусе и предназначена для трансляции цифровых телеканалов, доступных через стандарты DVB-T, DVB-C, DVB-T2. Также устройство транслирует цифровое радио и поддерживает функцию просмотра IPTV. Благодаря функции «TimeShift» вы можете ставить трансляцию на паузу, продолжив просмотр после возвращения к телевизору. Это позволяет не пропустит важные моменты сериала или футбольного матча. В основе ресивера Starwind CT-140 лежит чипсет GX3235S, поддерживающий стандарты вещания HDTV. На лицевой стороне корпуса предусмотрены кнопки управления, а для легкого и гибкого управления разработчики предоставили удобный интерфейс. Модель поддерживает электронный телегид для просмотра программ передач, а также обладает функцией записи при подключении внешнего накопителя через USB. При необходимости можно установить время записи, воспользовавшись таймером. Разъем позволит подключать видеоаппаратуру.

Отзывы о товаре TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
2xUSB, HDMI, антенный вход, стерео аудиовыход, композитный AV (RCA)
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-140 выполнена в черном пластиковом корпусе и предназначена для трансляции цифровых телеканалов, доступных через стандарты DVB-T, DVB-C, DVB-T2. Также устройство транслирует цифровое радио и поддерживает функцию просмотра IPTV. Благодаря функции «TimeShift» вы можете ставить трансляцию на паузу, продолжив просмотр после возвращения к телевизору. Это позволяет не пропустит важные моменты сериала или футбольного матча. В основе ресивера Starwind CT-140 лежит чипсет GX3235S, поддерживающий стандарты вещания HDTV. На лицевой стороне корпуса предусмотрены кнопки управления, а для легкого и гибкого управления разработчики предоставили удобный интерфейс. Модель поддерживает электронный телегид для просмотра программ передач, а также обладает функцией записи при подключении внешнего накопителя через USB. При необходимости можно установить время записи, воспользовавшись таймером. Разъем позволит подключать видеоаппаратуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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